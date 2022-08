Dieumerci Mbokani : "Oui, un retour au Standard peut m'intéresser"

Libre de tout contrat, l'attaquant de 36 ans pourrait se laisser tenter par un retour au Standard de Liège.

Cela fait bientôt deux mois que Dieumerci Mbokani est libre de tout contrat. L'attaquant congolais a décidé de quitter le club du Kuwait SC cet été en raison de problèmes internes et financiers, et se cherche désormais un nouveau défi, et pourquoi pas en Belgique.

L'attaquant qui fêtera bientôt son 37e anniversaire, n'a jamais caché son envie de revenir dans notre pays, et pense pouvoir aider "tous les clubs par lesquels il est passé". Libre de tout contrat, le club qui souhaitera le signer n'aura pas à payer d'indemnité de transfert, comme l'a précisé le joueur lui-même il y a un mois.

Au Standard de Liège, le chantier est conséquent, et l'ancien buteur des Rouches s'en rend bien compte. Les Liégeois cherchent encore du poids offensif, et l'arrivée de leur ancien attaquant vedette pourrait venir à point nommé. Interrogé par Le Soir depuis Kinshasa, celui qui a porté les couleurs du Standard entre 2007 et 2010 s'explique, et ne serait pas contre un retour en Bord de Meuse.

"Je n'oublie pas tout ce que je dois à ce club. À mon âge, ce serait une belle manière de revenir là où tout a commencé. De boucler la boucle, en quelque sorte. Oui, un retour au Standard peut m'intéresser." La direction liégeoise sait à quoi s'en tenir. 777 Parteners ne devrait pas payer d'indemnité de transfert, mais le salaire du joueur pourrait toujours s'avérer conséquent.