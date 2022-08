D1A : OHL arrache la victoire, le Cercle et Zulte se quittent dos à dos

Deux rencontres de la sixième journée de Jupiler Pro League avaient lieu en ce début de soirée ce samedi.

Cercle de Bruges-Zulte Waregem 1-1

Ueda a vu sa tête heurter le poteau après seulement deux minutes, suite à un centre millimétré de Hotic, et Somers a touché le même poteau moins d'une minute plus tard. Lors d'une troisième tentative, Bossut s'interpose à la fois sur le tir de Somers et sur un envoi de Ueda. Le Cercle a finalement ouvert le score sur sa quatrième tentative. Denkey utilisait bien son corps sur une remise en jeu et jouait un excellent ballon en arrière pour Ueda, après quoi le joueur japonais était capable de faire trembler les filets adverses.

Ceux qui pensaient que le Cercle continuerait à aller de l'avant ont été déçus, car à la première occasion pour les visiteurs, le score était à égalité. Rommens s'est joué de plusieurs défenseurs du Cercle à l'entrée de la surface et a inscrit le but égalisateur hors de portée de Majecki. Alors que les deux équipes se neutralisaient, le Cercle a failli l'emporter mais la tentative de Denkey a été sauvée par Tambedou.

Ces dernières semaines, le Cercle Bruges était considéré comme un adversaire difficile à battre, mais avec seulement quatre points pris lors des cinq premiers matchs, le bilan semblait plutôt maigre pour une équipe qui aspirait à une place dans le top huit avant la saison.

OHL-Ostende 2-1

Par moments, cela ressemblait plus à un match de ping-pong qu'à un match de football, mais les deux équipes ont gâté les téléspectateurs avec un jeu très attrayant. L'équipe locale s'est imposée grâce à Mario Gonzalez et au capitaine Mathieu Maertens, qui a marqué en fin de match. OHL est maintenant quatrième, l'équipe côtière onzième.

Les Côtiers ont été la meilleure équipe en début de match, ce qui leur a permis de marquer un but après seulement cinq minutes via Hornby. OHL a alors poussé à la demi-heure de jeu, Katelaris devait sauver une tête de Ricca sur la ligne, peu après, De Norre poussait Hubert à la parade.

Cinq minutes avant la pause, Ostende a faillé doublé la mise en contre-attaque via Bätzner qui a touché le poteau. Juste aptès, Tamari s'est retrouvé face à face avec Hubert, mais a tiré sur le gardien ostendais.

Au début de la seconde période, le nouveau venu Gonzalez a égalisé en envoyant le ballon dans le coin opposé. Alors que les deux équipes cherchaient l'une et l'autre la victoire, Holzhauser lançait intelligemment Maertens en profondeur qui arrachait la victoire.