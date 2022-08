Selim Amallah revient sur son but et son avenir : "On en discute avec le club, mais rien n'est fait pour le moment"

L'international marocain a inscrit un but important ce dimanche face à Courtrai lors de la sixième journée de Pro League. Son quatrième goal en cinq rencontres.

Selim Amallah a de nouveau été décisif avec le Standard de Liège. Son but rapporte trois points, mais permet aussi au matricule 16 de souffler un peu et de se donner de l'air au classement. "Toute l’équipe a fait un bon match ce dimanche. Nous sommes tous très contents de notre prestation. Nous avons su gérer défensivement. Il ne manquait que le but et nous avons été capables de le marquer", a confié Amallah au micro d'Eleven Sports à l'issue de la rencontre.

Le facteur X des Rouches continue de frapper avec quatre buts inscrits en cinq rencontres. "Je suis là pour aider l’équipe et elle sait qu’elle peut compter sur moi. Concernant mon but, je vois que les défenseurs reculent de plus en plus et j’essaye de fixer. J’ai la place pour ouvrir et enrouler. C’est ce que je fais et c’est goal. Ça me donne de la confiance", a souligné l'international marocain.

Sur le départ, l'ancien joueur de Mouscron pourrait rester en bord de Meuse. C'est évidemment le souhait des dirigeants liégeois et de Ronny Deila. "Si je reste ? Une autre question s’il vous plaît. Je vais voir encore. On en discute avec le club. Mais rien n’est fait pour le moment. On verra", a conclu Selim Amallah.