Percy Tau bientôt de retour en Europe ?

La Belgique a fait la connaissance de Percy Tau quand il évoluait à l'Union avant d'être prêté à Bruges puis à Anderlecht. Le Sud-Africain pourrait faire son retour sur le Vieux Continent.

Actif en Égypte du côté d'El Ahly depuis un an, Percy Tau pourrait faire son retour en Europe. En effet, l'international aux 36 sélections avec les Bafana Bafana (13 buts) est dans le viseur du Havre, selon Paris Normandie. Percy Tau y retrouverait en effet Luka Elsner, entraîneur sous la direction duquel il avait évolué durant l’exercice 2018-2019 du côté de l’Union Saint-Gilloise (23 matchs, 6 buts, 7 passes).

Vingt matches et cinq buts plus tard, Tau, sous contrat jusqu’en 2024 avec le club du Caire, entend donc signer son retour en Europe. Peut-être à travers une arrivée au HAC venait à être acté avant le 1er septembre et la fermeture du marché des transferts (23 heures).