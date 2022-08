Un deuxième renfort en fin de mercato pour le PSG?

Ce serait une surprise de taille.

Et si le Paris Saint-Germain réservait une surprise en cette toute fin de mercato ? Jusqu’à présent présenté comme un plan B à Fabian Ruiz (Naples), qui doit signer dans les prochaines heures, le milieu de terrain du FC Valence, Carlos Soler (25 ans, 3 matchs et 1 but en Liga cette saison), pourrait en effet lui aussi rejoindre la capitale d’ici au 1er septembre ! Ce mardi, le média Relevo affirme ainsi que l’international espagnol disposerait déjà d’un accord avec le PSG.

Les deux clubs se montrent optimistes dans ce dossier et les négociations avanceraient bien sur la base d’un transfert à 17-18 millions d’euros plus 5 M€ de bonus pour un élément sous contrat jusqu’en juin 2023. Une bonne pioche pour le leader de Ligue 1 ?