Bakkali buteur avec le RKC Waalwijk lors d'un match amical

Cet été, Zakaria Bakkali est passé au RKC Waalwijk. Mardi, il a marqué contre Lommel lors d'un match amical.

C'est encore dur pour Zakaria Bakkali de retrouver sa meilleure forme. Il n'a pas encore joué de match officiel pour le RKC Waalwijk, mais il a marqué lors d'un match amical.

Le RKC Waalwijk et le Lommel SK ont décidé de disputer un match amical mardi après-midi. Les Néerlandais se sont imposés 3-0, en partie grâce à un but de Zakaria Bakkali. Le Belge pourrait tout doucement retrouver ses sensations avec ce but.