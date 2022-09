Hein Vanhaezebrouck : "Le Club de Bruges est une autoroute sur laquelle vous avancez à 120km/h"

Le Club de Bruges a cassé sa tirelire pour s'offrir les services de l'ancien attaquant ukrainien de La Gantoise, Roman Yaremchuk.

C'est dans notre championnat, et plus précisément à La Gantoise, que Roman Yaremchuk s'est fait connaître à l'européenne avant de rejoindre le Benfica Lisbonne. Recruté par le Club de Bruges cet été pour un montant record de 19M €, l'avant-centre ukrainien est de retour dans notre championnat de Belgique. Selon Hein Vanhaezebrouck, les supporters Buffalos doivent comprendre la suprématie financière des Brugeois, et ne pas en vouloir à leur ancien joueur.

"Vous ne pouvez pas espérer qu'un joueur soit fidèle à un club durant toute sa carrière, ou qu'il ne file pas chez un concurrent. On peut déjà s'estimer heureux qu'il n'y soit pas allé directement. On ne peut rien faire contre cela. C'est toujours douloureux, mais pour le moment, il n'est faisable que pour un club en Belgique."

En conférence de presse, Vanhaezebrouck a comparé Bruges et La Gantoise à... des routes. "Le Club de Bruges est une autoroute sur laquelle vous avancez à 120km/h. Il y a des routes provinciales limitées à 90 ou à 70km/h, et des zones habitées où vous ne pouvez pas dépasser les 50, voire les 30km/h. Nous concernant, je ne savais même pas si nous sommes encore sur une route provinciale, mais je ne ferai aucun commentaire à ce sujet."