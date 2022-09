Ronny Deila évoque le mercato estival liégeois, Mpoku et Perica : "J'espère encore accueillir trois joueurs"

L'entraîneur principal des Rouches a évoqué le marché des transferts en conférence de presse ce jeudi après-midi.

Après les arrivées de Noah Ohio, Barrett Laursen et Osher Davida, un quatrième transfert a été officialisé ce mercredi en bord de Meuse avec Filippo Melegoni. "Un médian travailleur qui possède une bonne mentalité et qui veut réaliser quelque chose en nous rejoignant. Il est doué techniquement et peut jouer en 8 voire même en 10. Il est déjà fit et est disponible pour ce week-end", a confié Ronny Deila en conférence de presse.

Le mercato liégeois n'est pas encore terminé, c'est ce que souhaite en tout cas le T1 des Rouches. "J'espère encore accueillir trois joueurs, à savoir un back droit, un ailier gauche et un buteur. Toutefois, il faudra alors équilibrer l'effectif afin de ne pas être nombreux à l'entraînement. Nous n'allons pas transférer pour transférer. Il y aura d'autres mercatos avec celui de janvier par la suite. L'avenir de Gilles Dewaele ? Il ne doit pas partir, nous comptons sur lui. Il s'agit juste d'apporter de la concurrence à son poste", a expliqué le technicien norvégien.

Libre de tout contrat depuis son départ de Konyaspor en Turquie, Paul-José Mpoku, qui s'entraîne actuellement avec les U23 des Rouches, a proposé ses services à son ancien club. "Un bon joueur qui connaît bien le club et qui a beaucoup apporté au Standard durant ses deux passages ici, mais nous sommes à la recherche de joueurs plus jeunes qui ont leur carrière devant eux", a lâché l'ancien coach du Celtic avant d'évoquer la piste menant à l'attaquant croate Stipe Perica. "Un profil intéressant. Un bon finisseur qui est à 27 ans dans la meilleure forme de sa carrière. Il est rapide, athlétique, expérimenté, et connaît bien le championnat. Mais pour le moment, il n'est pas un joueur du Standard", a conclu Deila.