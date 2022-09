Deux bonnes nouvelles à Charleroi avant de défier La Gantoise

Edward Still a donné des nouvelles de son noyau qui affrontera La Gantoise ce dimanche.

Ce dimanche, Charleroi pourra à nouveau compter sur Stefan Knezevic. Le défenseur était blessé au genou et reçu une infiltration. "Stefan a bien réagi au traitement et a fait une bonne semaine d'entraînement", a commenté le coach Edward Still en conférence de presse. "Il a malgré tout loupé deux semaines d'entraînement mais il entre assurément en compte pour le match de ce dimanche."

En outre, la nouvelle recrue iranienne, Amirhossein Hosseinzadeh, pourrait quant à lui disputer ses premières minutes. "C'est une très bonne nouvelle pour l'équipe", a poursuivi Still. "Sa légère surcharge musculaire est totalement guérie et il est à fond avec le groupe depuis une dizaine de jours."