Le Standard tient son renard des surfaces avec Stipe Perica : "Un véritable tueur devant la cage adverse"

L'attaquant croate a rejoint le Standard de Liège en provenance du Maccabi Tel Aviv pour un peu moins d'un million d'euros vendredi dernier. En Israël, il a disputé 51 rencontres et inscrit 20 buts.

Stipe Perica fait son retour en Belgique puisqu'il avait été prêté durant la saison 2019-2020 à Mouscron par l’Udinese. Chez les Hurlus, il avait inscrit 8 buts en 16 rencontres, dont un doublé contre le Standard.

Un joueur que connaît bien Jonathan Buatu étant donné qu'ils avaient été coéquipiers du côté de du club hennuyer. "C'est un renard des surfaces, un joueur très très fort dans les seize derniers mètres. Il n'avait pas beaucoup joué chez les Hurlus, mais il avait marqué plusieurs buts. Parfois, tu ne le vois pas dans le jeu puis bam, il te met un but. C'est un gros bosseur et un véritable tueur devant la cage adverse", nous confie l'international angolais. "Il est intelligent et connaît ses qualités, mais aussi ses limites. Il ne va pas en faire trop, et exploite donc bien ses compétences. Il est complet : il sait tirer des deux pieds, garder le ballon et est bon de la tête. Il ne lui faut pas beaucoup d'occasions pour faire trembler les filets. Il peut faire beaucoup de bien au Standard de Liège", souligne le joueur de Valenciennes.

Avec le Croate, les Rouches tiennent ainsi le buteur tant espéré qui devra concurrencer Renaud Emond et Noah Ohio tandis que Abdoul Fessal Tapsoba devra partir en prêt. "Il a le même profil que Renaud (Emond). Ce dernier est en manque de confiance, il ne faut pas le pointer du doigt non plus. Il ne faut pas paniquer, c'est encore le début de saison", prévient l'ancien Rouche.