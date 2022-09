🎥 CL : Chelsea surpris d'entrée, Dortmund l'emporte mais perd Hazard sur blessure

Borussia Dortmund - FC Copenhagen

Thorgan Hazard retrouvait les joies de la titularisation aux côtés de Thomas Meunier, mais le médian devait quitter la pelouse blessé après 20 minutes de jeu.

Marco Reus (35e) mettait Die Borussen sur orbite, avant que le remplaçant du Diable Rouge, Giovanni Reyna, ne serve Raphaël Guerreiro pour le deuxième but (42e) allemand. En fin de match, Bellingham (83e) plantait le dernier but des Allemands, qui lancent parfaitement leur campagne avant de se déplacer à Manchester City.

Dinamo Zagreb - Chelsea

Première sortie manquée pour les Blues, surpris à Zagreb. Les Anglais ont dominé mais quittent la Croatie sans points. Mislav Oršińá (13e) s'est déjoué du nouveau venu Fofana pour inscrir l'unique but de la partie.

Pierre-Emerick Aubameyang faisait ses grands débuts et s'est vu refuser un but pour hors-jeu (50e). Les Blues auront l'occasion de se relancer à domicile face à Salzburg lors de la prochaine journée.

Leicester cash out big time

They packaged fofana nicely

Orsic with the goal against Chelsea #ucl #DZGCHE pic.twitter.com/nN2LXeg1UH