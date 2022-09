Carl Hoefkens se méfie de la mauvaise forme de Leverkusen: "La Ligue des Champions, c'est une autre compétition"

Leverkusen passe un peu à côté de son début de championnat, mais Carl Hoefkens ne veut pas oublier les qualités du club allemand.

Ce mercredi, ce sera le premier grand rendez-vous européen du Club de Bruges. Au menu, l'adversaire du pot 3... qui n'est autre que le Bayer Leverkusen. Les Brugeois y retrouveront, à cette occasion, Odilon Kossounou. Comment Carl Hoefkens voit ce premier duel de ce mini-championnat.

"Est-ce qu'il y a de la pression du fait de jouer à domicile ? Non. C'est un fantastique défi pour nous d'affronter ces équipes qui boxent dans une autre catégorie que le Club de Bruges". Se la jouer modeste dans un groupe qui comprend aussi Porto et l'Atlético Madrid, quoi de plus normal.

Le coach principal du Club analyse alors un peu plus en profondeur son adversaire de mercredi : "Que Leverkusen ait trois sur quinze en Bundesliga ne veut rien dire. Tout comme les douze sur douze pour nous. La Ligue des champions est une autre compétition. Ils ont des joueurs de qualité. Le fait qu'ils vivent un moment compliqué dans un championnat comme la Bundesliga ne va pas changer notre approche. Le résultat de demain sera-t-il décisif ? Non, c'est juste le premier match. Que nous gagnions ou perdions, ce ne sera pas du tout décisif."