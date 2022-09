Steve De Ridder quitte STVV et rebondit en Challenger Pro League

Steve De Ridder quitte STVV et la JPL, et poursuivra la saison à l'échelon inférieur.

Le milieu offensif de 35 ans est prêté à Deinze. Il n'a pas joué une seule minute cette saison et a logiquement accepté ce nouveau défi.

Welcome, Steve! 🧡🖤



The Belgian attacking midfielder will wear our club colors for 1 season. He will join KMSK Deinze on a loan deal with the Jupiler Pro League team STVV.



