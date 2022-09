A Courtrai, Dorian Dessoleil "rédecouvre le plaisir de jouer au football"

Poussé vers la sortie à l'Antwerp, le défenseur s'épanouit à nouveau au KV Courtrai.

Arrivé à l'Antwerp l'été dernier en provenance de Charleroi, Dorian Dessoleil (30 ans) a vu son parcours anversois en prendre un sacré coup lorsque Mark van Bommel a décidé de ne pas compter sur lui et de l'envoyer dans le noyau B. Prêté depuis au KV Courtrai, le défenseur central retrouve des couleurs.

"Je suis extrêmement heureux (à Courtrai)", déclare Dessoleil dans les colonnes d'Het Laatste Nieuws. "Je voulais retrouver le plaisir de jouer au football ici et ça a réussi. Je peux apporter beaucoup d'expérience à cette équipe. Il n'y a pas d'option d'achat donc je reviendrai très probablement à l'Antwerp. Mais je ne suis pas du tout concerné par cela pour le moment."

Il s'est également exprimé quant à sa mise à l'écart brutale au Great Old. "J'ai été envoyé du jour au lendemain dans le noyau B. Ce sont des choix qui ont été faits, mais c'était dur. Ils (l'Antwerp) peuvent essayer de jouer le titre, mais ça ne sera pas facile."

Il semble donc concerné plus que jamais par sa saison avec les Kerels : "Avec Courtrai, je veux viser le plus haut possible. Nous avons une très bonne équipe."