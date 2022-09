L'Union Berlin, légendaire comme un vent venu de l'est

L'adversaire de l'Union en Europa League est un club mythique du football allemand, fort d'un esprit, d'un cœur et d'un caractère.

Dans le paysage du football professionnel, l'Union Berlin est à part. Un peu, voire beaucoup, comme si le club de l'est de la capitale était resté au XXe siècle et cultivait cet arrêt du temps. Arrivée pour la première fois de son histoire en Bundesliga en 2019, l'Union enchaîne pour la deuxième fois une campagne européenne, mais reste ancrée dans sa tradition.

Son stade tout d'abord, An der alten Försterei, où évolue l'équipe : on change le score manuellement sur le panneau d'affichage. Tout sauf un folklore artificiel. C'est bien connu : ce qui est hors d'âge n'est pas forcément dépassé, encore moins ce qui est hors du temps. L'Union, elle, est bel et bien datée.

À l'époque est-allemande, déjà, l'Union Berlin se voulait un refuge pour ceux qui pensent autrement, ne voulant pas rejoindre l'Allemagne de l'Ouest. Ou en ouvrant par exemple ses portes aux migrants lorsque le besoin s'en fit sentir. Prenant position pour un plafond salarial et une répartition égalitaire des droits télé. Rejetant en 2009 son sponsor maillot parce que son dirigeant s'était compromis avec la Stasi comme officier. Comme l'Union St-Gilloise, l'Union Berlin est un club à part.