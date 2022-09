Paul Nardi, un premier match réussi : "Cela appelle à d'autres bonnes performances"

A peine arrivé à La Gantoise, le gardien a gardé ses nouveaux coéquipiers à flot face à Molde (0-0).

Face à Molde, La Gantoise a souffert et a réussi à prendre un point grâce à son nouveau gardien, Paul Nardi. Le Français n'était pas dans des conditions optimales, lui qui venait d'arriver au club, et qui a dû disputer la rencontre avec un maillot d'entraînement. Pourtant, il dit se sentir bien.

"Je suis très heureux de faire mon premier match européen. Je suis très heureux aussi de jouer pour La Gantoise. J'ai eu des belles interventions à faire, mais je trouve qu'il y a mieux à faire dans l'utilisation du ballon, notamment dans le jeu au pied. C'est le premier match avec mes nouveaux coéquipiers, je n'ai pas eu forcément beaucoup d'entraînement avec eux. Il y a le clean sheet, cela appelle à des performances encore meilleures", a-t-il déclaré au micro de la RTBF après le match.

Félicité pour son excellent match, Nardi est resté humble. "C'est mon job : je suis gardien, c'est mon travail. Maintenant, on switche tout de suite et on se concentre sur Zulte dimanche soir."