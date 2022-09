Capitaine de l'équipe nationale, Teddy Teuma fait l'unanimité à Malte

Nous sommes partis à la rencontre des habitants de La Valette, capitale du plus petit pays de l'Union Européenne, Malte, qui nous parlent de l'importance du milieu de terrain de l'Union Saint-Gilloise pour leur équipe nationale.

Si l'Union Saint-Gilloise ne cesse d'impressionner au niveau belge depuis un petit peu plus de deux saisons, les Saint-Gillois ont démontré ce jeudi sur la pelouse de l'Union Berlin qu'il faudra également les prendre en compte sur la scène européenne. Victorieux en Allemagne sur le score de 0-1, les pensionnaires du Parc Duden ont pu compter sur un excellent Teddy Teuma... encore une fois.

De passage sur cette petite île de 27 kilomètres de long sur 15 de large, située 90 kilomètres plus au sud que les côtes siciliennes et à moins de 300 kilomètres des premières côtes tunisiennes, nous sommes partis à la rencontre de supporters de l'équipe nationale de Malte, pays pour lequel évolue le nouveau capitaine Unioniste.

Lorsque l'on interroge les locaux, il ne faut pas beaucoup de temps pour se rendre compte de la popularité du joueur de 28 ans. Martin, joueur de football amateur sur l'île et tenancier d'un bar situé non-loin du centre-ville, nous parle de l'importance de Teddy Teuma pour l'équipe qui a établi ses quartiers au Ta'Qali Stadium, situé à une bonne vingtaine de minutes du centre de la capitale.

"Il est l'un des meilleurs joueurs que nous avons connus. Dès ses débuts internationaux en 2020, nous avons rapidement compris qu'il s'agissait de la nouvelle plaque tournante de notre nation. Et personne ne s'est trompé à ce sujet. C'est un joueur tellement important pour l'équilibre de l'équipe, capable de récupérer énormément de ballons grâce à son agressivité positive et de véritablement changer le cours d'un match. Ce n'est pas le joueur qui a les plus belles statistiques, mais énormément de buts que nous marquons sont grâce à lui."

© photonews

Même son de cloche du côté de Pedro, client dans un restaurant situé quelques centaines de mètres plus loin. "Les résultats de l'équipe se sont améliorés depuis son arrivée, et ce n'est pas un hasard. Lors des éliminatoires de la Coupe du Monde au mois de novembre 2021, il joue un très grand rôle dans le 4/6 que nous réalisons face à Chypre, une équipe supposément plus solide que la nôtre. Il est le seul joueur à pouvoir évoluer dans un des cinq grands championnats européens, et il assume parfaitement son statut sur le terrain."

Si le football belge est évidemment loin d'être au cœur des discussions sur l'île maltaise, l'actualité de Teuma, cité sur le départ de l'Union Saint-Gilloise à plusieurs reprises cet été, a attiré l'attention des plus fidèles observateurs, à l'image de Joseph, patron d'une supérette du bord de mer. "Je suis content qu'il ait pris la décision de rester dans son club. Il dispute la Coupe d'Europe, et c'est très bien pour son développement et pour celui de notre équipe. S'il peut devenir encore plus fort grâce à cette expérience, nous serions tous heureux. Il semble se sentir bien en Belgique, et c'est le plus important."

Vous l'aurez compris, dans un pays où 74% des hommes adultes ont déjà pratiqué le football en club, selon une enquête réalisée par Kantar Media, une compagnie internationale spécialisée dans la recherche et les datas, avec la participation de la fédération Maltaise de football et de l'UEFA, Teddy Teuma est une véritable star nationale. Nul doute que ses récentes performances avec l'Union viendront confirmer ce statut. C'est fin du mois de septembre que l'Unioniste retrouvera son équipe nationale, avec un déplacement en Estonie dans le cadre de la Ligue des Nations le 23, avant de recevoir Israël dans le cadre d'une rencontre amicale, quatre jours plus tard.