Christophe Galtier peste sur ses problèmes défensifs

Il va devoir faire sans Kimpembe.

Le Paris Saint-Germain regrette-t-il déjà la non-venue de Milan Skriniar ? Toujours est-il qu’avec la longue indisponibilité de Presnel Kimpembe, qui sera absent environ 6 semaines en raison d’une lésion des ischio-jambiers de la cuisse gauche, un problème se pose en défense centrale, comme l’a admis l’entraîneur du club de la capitale, Christophe Galtier, ce mardi en conférence de presse.

"On souhaitait un défenseur supplémentaire parce qu'on a un calendrier de fou. On avait raison mais il y avait ce qu'il était possible de faire et la direction n'a pas accepté les conditions de l'Inter (pour Skriniar, ndlr), on va faire avec l'effectif à disposition", a concédé le technicien, qui n’exclut pas de repasser à une défense à quatre.

"Est-ce qu'on doit changer d'organisation ? On verra ou on pourra intégrer de très jeunes joueurs, il y a du potentiel. Il était important à mes yeux d'avoir ce défenseur supplémentaire mais il n'est pas arrivé", a insisté l’ex-coach de Nice, qui va faire confiance à Danilo Pereira pour le déplacement sur le terrain du Maccabi Haïfa mercredi en Ligue des Champions.