La Jupiler Pro League, deuxième championnat européen où les investisseurs étrangers sont les plus présents

Oud-Heverlee Louvain, KAS Eupen, Saint-Trond, Standard de Liège, Union Saint-Gilloise, RFC Seraing, Cercle de Bruges, Sporting de Charleroi, Westerlo, Courtrai et le KV Oostende : au total, 11 clubs de Jupiler Pro League, soit 61%, sont majoritairement détenus par des investisseurs étrangers.

Selon un calcul réalisé par l'observatoire du football CIES, la Belgique est le deuxième pays européen où le championnat de première division est le plus représenté par des investisseurs majoritaires étrangers, derrière la Premier League anglaise (15 clubs, 75%). Derrière, on retrouve la Ligue 1, qui compte également 11 clubs, mais sur une division de 20 équipes (55%). Suivent la Liga Portugaise (39%), la Série A (35%), LaLiga espagnole (35%) et l'Eredivisie (11%).

Vous aurez constaté un absent majeur dans ce classement : la Bundesliga. En effet, un investisseur étranger ne peut légalement racheter de 49% des parts d'un club, et ne peut donc pas devenir majoritaire.

Une statistique qui tend à démontrer que l'Allemagne reste fidèle à son ancrage local, et que les autres clubs de championnats majeurs européens préfèrent de plus en plus s'en remettre aux gros poissons venus de l'étranger.

⚽️ Foreign investments in European football clubs represent an established trend that is likely to continue growing. The #PremierLeague is the top-tier competition with the highest percentage of foreign-owned clubs, ahead of the Belgian #ProLeague and the French #Ligue1 🌎 pic.twitter.com/DAoGvFzuJp