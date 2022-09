Benjamin Van Durmen s'épanouit en Roumanie : "Je ne regrette absolument pas"

Benjamin Van Durmen a trouvé le bonheur loin du Canonnier. Le Hurlu a signé à l'US Craiova en 2021, optant pour une première aventure à l'étranger. Il y est titulaire et épanoui pour sa seconde saison.

En août 2021, Benjamin Van Durmen quitte le nid mouscronnois, où il évolue depuis les équipes de jeunes. Plutôt que de suivre l'Excel en D1B, il opte pour l'étranger : direction l'US Craiova, en Roumanie. Il y retrouve quelques autres Belges, s'impose comme un titulaire important dès sa première saison. Cette saison encore, il s'épanouit avec Craiova, qui réalise un très bon début de saison, à l'image de Van Durmen. Nous avons évoqué cette aventure avec lui.

Bonjour Benjamin ! Comment vas-tu et comment se passe ta saison avec l'US Craiova ?

Ca se passe super bien, je ne peux pas demander mieux : j'ai du temps de jeu, l'équipe joue bien et vise le top 6 cette saison. L'ambiance est bonne.

Tu évolues parfois dans un rôle qu'on te connaissait peu à Mouscron, plus offensif...

Je joue à un rôle différent selon les matchs, oui, et c'est vrai que parfois, j'ai un rôle plus offensif que par le passé, sur l'aile. Ca m'a déjà permis de signer un doublé. Oui, c'était mon premier en pro (sourire). J'étais bien placé et j'en ai profité. C'est d'autant mieux que toute l'équipe a bien performé et qu'on a battu le champion en titre, le CFR Cluj. C'était important.

Ton adaptation a été assez rapide. J'imagine que c'est un soulagement quand on débarque dans un premier club à l'étranger, un club peu connu qui plus est...

Je ne connaissais même pas grand chose du championnat. À part Cluj et le Steaua Bucarest...mais Jérémy Huyghebaert (ex-Mouscron) était déjà là. Il m'a donc conseillé, m'a rassuré et encouragé à venir. Ce n'était d'ailleurs pas le seul belge ou francophone au club. C'est important pour ne pas être trop dépaysé. D'autant qu'on a parfois des a priori sur la Roumanie...mais Craiova est un chouette club et une chouette ville. Je vis à Craiova même, qui est assez loin de la capitale, à 3 heures. Mais il y a tout ici. C'est une bien plus grande ville que Mouscron ou Tournai, où je vivais. Je crois que c'est l'une des plus grandes du pays (6e avec plus de 300.000 habitants, nda).

Il y a, comme tu le disais, pas mal de préjugés sur le football roumain. Tu n'as à te plaindre de rien ?

Non, je sais que certains clubs ont une mauvaise réputation en matière de paiements de salaires par exemple. Mais chez nous, c'est irréprochable. Il y a beaucoup de joueurs étrangers au club, de toute façon, donc ils doivent être réglo vis-à-vis de la FIFA. Le président du club a injecté beaucoup d'argent, il y a un superbe complexe d'entraînement, des ambitions. Franchement, c'est au top. Je ne regrette absolument pas ma signature ici.

C'est d'autant plus important que tu arrivais de Mouscron où la situation était difficile !

Oui, mais je ne suis pas parti parce que j'en avais marre de ça ou marre de la Belgique. C'est surtout sportivement que ma situation était compliquée. Je jouais de moins en moins. C'était compliqué mentalement. À l'époque, j'ai dû prendre une décision rapidement et je l'ai prise...le plus important était de jouer. Si un club belge avait proposé un projet intéressant, j'aurais écouté, mais ça n'a pas été le cas.

Tu n'as que 25 ans, tu es titulaire et tu joues la première moitié de classement. L'idée est probablement de passer un palier, voire de revenir en Belgique par la grande porte.

Oui, voilà. L'objectif est toujours de passer un palier. À l'avenir, si j'en ai l'occasion, je le ferai. Il me reste deux saisons à Craiova, on verra après où j'en suis. Pour le moment, mentalement et sportivement, je suis bien.