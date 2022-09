La tuile pour Seraing avant son déplacement à l'Antwerp : deux joueurs importants indisponibles

Ce vendredi soir (20h45) en ouverture de la neuvième journée de Jupiler Pro League, le RFC Seraing se rend au Bosuil pour y affronter l'Antwerp. Une tâche ardue pour les Métallos face au leader de la D1A.

La tuile pour le RFC Seraing avant son déplacement à l'Antwerp puisque José Jeunechamps devra se passer des services de plusieurs joueurs. "Christophe Lepoint s'est blessé ce mercredi à l'entraînement, il est out d'office pour le mach de ce vendredi après une mauvaise réception sur son genou droit. Il va effectuer des examens complémentaires pour en savoir plus. Puis, Daniel Opare n'est pas disponible non plus car il souffre des adducteurs. D'Onofrio, Kilota et Dembele sont blessés", a confié le T1 des Métallos en conférence de presse.

Gros puzzle à venir pour l'entraîneur sérésien qui peut compter sur ses dernières recrues mais qui doit aussi avoir 6 Belges sur la feuille de match. "Un entraînement seulement avant la rencontre. Il va falloir faire des choix pour conserver la meilleure défense possible tout en intégrant les nouveaux. Il faut avoir un équilibre, une sélection très compliquée", a-t-il ajouté.

Sélection du RFC Seraing : Dietsch, Galjé, Martin, Tshibuabua, Trémoulet, Sylla, Mbow, Poaty, Renzulli, Guillaume, Sissoko, Lahssaini, Abanda, Cachbach, Mvoué, Ba, Sambu Mansoni, Vagner, Marius, Bernier

Elisor et Conceiçao sortent du noyau. Ifoni, Serwy, Solheid et Bunchukov joueront avec les U23.