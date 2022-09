Mark van Bommel a été impressionné par le Club de Bruges : "Ils sont favoris pour le titre"

Le coach de l'Antwerp s'est exprimé en marge de la rencontre de ce vendredi face à Seraing.

"J'ai vu Seraing jouer contre le Club de Bruges et ils auraient pu prendre l'avantage", a déclaré Mark van Bommel en conférence de presse - selon le Nieuwsblad. "Seraing adopte une approche très réaliste, avec un plan clair."

Outre la dernière rencontre de son futur adversaire, le Néerlandais a également pu regarder l'éclatante victoire du Club de Bruges face à Porto cette semaine en Ligue des Champions. "Excellent! Et c'est pour ça que je dis depuis le début de la saison que le Club de Bruges est le favori pour le titre. Mais ensuite, personne ne m'a cru", a-t-il ajouté. "Ce n'est pas seulement bon pour le coefficient européen de la Belgique, mais aussi pour l'image du football belge. Battre Leverkusen et Porto, on ne fait pas cela si facilement. Et avec la manière."