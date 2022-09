Jelle Vossen : "Retrouver notre niveau de début de saison"

L'attaquant de l'Essevee est conscient que les dernières rencontres du club n'ont pas été à la hauteur des attentes.

Après un début de saison prometteur, Jelle Vossen et Zulte-Waregem tardent à engranger des unités. Les hommes d'Mbaye Leye pointent à la 17e place du classement avec cinq petites unités, à égalité avec le Cercle de Bruges, lanterne rouge.

On le sait, le début de saison de Zulte-Waregem n'était pas facile, avec six de leurs huit adversaires qui ont disputé les Play-Offs la saison dernière. Le bilan comptable est cependant la seule vérité, et l'Essevee est actuellement en zone rouge. "Les adversaires sont plus jouables, sur papier. Même si dans notre situation, tous les matche sont difficiles" commente Jelle Vossen dans Het Laatste Nieuws.

"Je sais que c'est cliché, mais on doit retrouver notre niveau du début de saison. On créait bien plus d'occasions qu'aujourd'hui. On jouait de manière bien plus prometteuse. On doit monter sur le terrain avec l'envie de tuer notre adversaire dès que l'occasion se présente" commente l'ancien buteur du Club de Bruges.