Le jeune belge Imad Mazouze signe au FC Eindhoven

Après plusieurs essais en Belgique, le jeune Imad Mazouze, qui évoluait jusqu'ici avec les jeunes de Deinze, signe au FC Eindhoven.

Imad Mazouze (18 ans) évoluait à l'Olympic Charleroi la saison passée et cet été, il a multiplié les tests, soucieux de passer un palier. L'année passée, Mazouze avait notamment refusé quelques offres de l'étranger. Cette fois, il a rejoint les équipes de jeunes de Deinze, évoluant avec la réserve en début de saison, avant de passer des tests notamment au RSCA Futures et à OHL.

Désormais, c'est aux Pays-Bas que Mazouze continuera sa jeune carrière. Le milieu offensif passé par Tilleur et l'Olympic signe au FC Eindhoven, en D2 néerlandaise, pour un an. On lui souhaite donc le meilleur pour la suite.