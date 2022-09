Van der Heyden après le succès de l'Union : "Six sur six, c'est beaucoup, mais..."

Quel plaisir pour l'Union et donc pour Siebe Van der Heyden. Mais de là à rêver d'un hiver européen après le Nouvel An ? L'international ne va pas encore aller aussi loin.

En tant que défenseur, Van der Heyden a été agacé par les deux buts encaissés par l'Union jeudi. "Nous devons être plus affûtés. Nous nous étions dit à l'avance dans le vestiaire : "Les garçons, soyez vifs dès la première minute". Mais ce n'était pas le cas. Un but, ça va, mais un deuxième goal, c'est trop."

Cela a obligé Van der Heyden à conclure. "Sortir des vestiaires plus affûté : il va falloir que ce soit mieux". Heureusement, l'Union a également trouvé son propre chemin vers le but en douceur. Les buts de Burgess, Teuma et Boniface donnent à la tribu numéro 10 une excellente position après deux jours de jeu. "Nous n'allons pas encore penser à l'hiver européen après le Nouvel An. Six sur six, c'est beaucoup, mais il y a encore quatre matchs et beaucoup de choses peuvent encore s'y passer."

La qualification pour le prochain tour de l'Europa League n'est donc pas encore acquise."Nous devrons également être performants lors de ces prochains matchs. Tenir bon encore un peu, puis un repos bien mérité arrivera. Même après cette période de repos, nous voulons bien reprendre le championnat et poursuivre une belle campagne européenne."