Mourinho pète un câble et risque très gros

Il risque une très lourde sanction.

José Mourinho risque de passer plusieurs matchs dans les tribunes. Lors de la défaite contre l’Atalanta Bergame (0-1) dimanche en Serie A, l’entraîneur de la Roma a totalement perdu son calme !

En cause, un accrochage litigieux entre son milieu Nicolo Zaniolo et Caleb Okoli. Le penalty était évident pour le Portugais, mais pas pour l’arbitre et ses assistants à la VAR. De quoi provoquer la colère du technicien qui s’est avancé sur le terrain pour insulter l’arbitre !

Le "Special One" a évidemment été exclu et peut s’attendre à une lourde suspension.