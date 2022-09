"Je pense toujours que Yaremchuk est un bon transfert"

Transfert de l'été à Bruges et en Belgique, l'Ukrainien n'a pas encore convaincu. Mais pas de panique, il lui reste encore bien du temps avant de confirmer les immenses attentes pesant sur ses épaules.

C'est en tout cas ce que pense Franky Van der Elst à propos de l'Ukrainien - dans des propos relayés par le Nieuwsblad : "Il n'est pas là depuis très longtemps. J'ai compris qu'Hoefkens voulait travailler avec lui. Je suppose que ce sera principalement sur le niveau physique et les lignes de course dans la combinaison."

Selon lui, pour enterrer Yaremchuk, "il est trop tôt" : "Je continue également à penser que c'est un bon transfert. Il a déjà montré qu'il pouvait le faire dans notre championnat et ce n'est pas comme s'il avait 34 ans non plus. Il est dans la fleur de l'âge. C'est pourquoi je ne pense pas qu'à Bruges ils soient déjà inquiets. Ils vont certainement avoir besoin de lui aussi, car le mois d'octobre va être très chargé."