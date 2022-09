Gareth Bale absent face à la Belgique ? : "Nous ne voulons pas prendre de risques"

La star du Pays de galles figure bien dans la sélection de Rob Page mais une petite incertitude subsiste.

Il n'est pour l'instant pas certain que le joueur de 33 ans (ex-Real Madrid, Tottenham, Southampton) soit titulaire face à nos Diables ce jeudi. Bale n'a démarré que deux matchs de MLS depuis le début de la saison (11 matchs au total et 2 buts) et était d'ailleurs présent sur le terrain contre Houston ce lundi. Il est arrivé à Cardiff mardi après-midi. Pas la préparation idéale donc...

Rob Page, le sélectionneur national, a évoqué le cas de son joueur du LA FC et capitaine en conférence de presse - selon Belga. "Vous ne pouvez pas dire qu'il vient de descendre d'un avion en provenance des États-Unis. Il avait l'air si frais. Sa préparation pour les matches de la Ligue des Nations a commencé immédiatement après le coup de sifflet final. Cela en dit long sur son professionnalisme."

"Il a certainement une chance de débuter contre la Belgique, mais avec la Coupe du monde en tête, nous ne voulons pas prendre de risques."

Pour ces matchs de Ligue des Nations, les Gallois sont déjà amputés d'Aaron Ramsey (Nice), Harry Wilson (Fulham), Ben Davies (Tottenham) et Joe Allen (Swansea).