Antonio Nusa comparé à Erling Haaland par la presse norvégienne

La jeune pépite du FC Bruges enflamme déjà les médias de son pays.

Buteur lors du très large succès du FC Bruges à Porto, Antonio Nusa s'est inscrit comme l'un des jeunes talents à suivre de notre championnat. Du côté de la presse norvégienne, on s'enflamme déjà pour celui qui est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des champions.

"C'était amusant. Et être dans les livres d'histoire c'est encore plus satisfaisant. Stressé ? Non, je ne l'étais pas. A ce moment-là, c'était un but normal pour moi, je ne m'en suis rendu compte que plus tard", confie-t-il dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Arrivé en 2021 en provenance de Stabæk, Nusa a mis du temps à s'adapter : "Je ne savais pas trop où j'en étais quand je suis parti pour la première fois à l'étranger. J'ai beaucoup appris au cours de la dernière année, mais il m'a fallu du temps pour m'adapter à un nouveau pays. Le football est différent de celui de la Norvège. Le fait que je ne sois pas encore un joueur titulaire n'est pas un gros problème pour moi. Je fais des progrès. Le reste viendra si je continue à travailler dur."

En Norvège, on ose déjà les comparaisons puisque certains médias commencent déjà à le citer dans la même conversation qu'un certain Erling Haaland, l'ancien serial buteur de Dortmund désormais à Manchester City. "C'est facile d'admirer Haaland. Il inspire énormément. Quand on le voit en action, on sait que tout est possible."