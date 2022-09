Chiellini prend la défense de Harry Maguire: "Ce n'est peut-être pas Rio Ferdinand, mais il est assez bon"

Giorgio Chiellini pense que Harry Maguire est trop critiqué pour ses prestations du côté de Manchester United.

Harry Maguire est devenu le défenseur le plus cher du monde à l'été 2019 lorsque Manchester United a payé environ 90 millions d'euros pour s'attacher ses services et le faire quitter Leicester. Ce prix a mis une pression énorme sur les épaules de Maguire et lui a également causé beaucoup de critiques. Maguire s'est retrouvé sur le banc sous Ten Hag, mais Giorgio Chiellini ne pense pas que ce soit juste.

Chiellini, iconique défenseur aux 117 sélections en Italie, a expliqué son mécontentement au Times. "La situation de Harry Maguire me rend triste parce que c'est un bon joueur. Ils exigent trop de lui. Juste parce qu'ils ont payé 80 millions de livres sterling pour lui, il doit être le meilleur au monde à chaque match. Je dis non", a confié l'Italien.

"Lui et John-Stones forment un bon duo pour l'équipe nationale d'Angleterre. OK, Maguire n'est peut-être pas Rio Ferdinand, mais il est assez bon", a précisé Chiellini. "Cette situation n'aide pas les Anglais avant de se rendre au Qatar. Si vous voulez gagner la Coupe du monde, c'est impossible de le faire avec des problèmes au niveau des joueurs clés, et Maguire est certainement l'un des joueurs clés de l'équipe." a conclu Chiellini, qui a remporté le Championnat d'Europe il y a un an et demi.