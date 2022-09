L'UEFA a une nouvelle idée pour surcharger le calendrier des joueurs

On peut toujours compter sur l'UEFA pour avoir des idées idiotes.

Le Guardian nous apprend ce jeudi qu'une nouvelle compétition serait à l'étude au sein de l'UEFA. Cette idée concernerait une refonte du format de la Supercoupe d'Europe, qui voit actuellement s'affronter les vainqueurs de la Ligue des Champions et de l'Europa League. En effet, l'UEFA souhaiterait y ajouter le vainqueur de la nouvelle compétition européenne, la Conference League.

Un mini-tournoi à 4 équipes se tiendrait alors, et aux trois champions d'Europe s'ajouterait...le champion du pays où se dispute la Supercoupe. Ce nouveau format est actuellement en cours de validation et pourrait être lancé en 2024, avec un pays en ligne de mire pour la première édition. Un pays européen ? Même pas. Cela pourrait se tenir...aux USA, avec le champion de MLS comme quatrième équipe. Le but étant évidemment d'ouvrir de nouveaux marchés et d'attirer un maximum de regards. On imagine que de futures éditions pourraient ainsi se tenir aux quatre coins du monde. La finale de cette Supercoupe "d'Europe" new look pourrait devenir un véritable show à l'américaine avec un groupe de musique jouant à la mi-temps...