La tuile pour un ancien Genkois en équipe nationale

La fédération de football du Nigéria a annoncé que Wilfried Ndidi (25 ans, Leicester City) avait dû quitter le camp d'entraînement de l'équipe nationale. Blessé suite à un coup reçu lors de l'entraînement, il rentre en Angleterre et ne sera pas disponible pour le match amical de ce mardi 27 septembre contre l'Algérie.

Passé à Genk entre 2015 et 2017, Ndidi est devenu un joueur majeur de Leicester City mais aussi du Nigéria, avec qui il compte 47 sélections. Le Nigéria n'est pas qualifié pour la Coupe du monde 2022.

