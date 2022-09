L'Olympique Lyonnais dément la pression sur Peter Bosz

Le coach de Lyon ne semble pas menacé.

"Peter Bosz, un ultimatum et des doutes." Dans un article publié jeudi, Foot Mercato expliquait que l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais Peter Bosz avait reçu un ultimatum de la part de sa direction lors d'une réunion tenue après la défaite contre le Paris Saint-Germain (0-1), dimanche dernier. Une information démentie par le club rhodanien ce vendredi dans un communiqué.

"Aucun ultimatum n'a été prononcé à l'encontre de Peter Bosz. L'entraîneur lyonnais et son staff ont connaissance d'un premier temps de passage fixé à la trêve mais le club tient à rappeler qu'il a une totale confiance en Peter Bosz, son staff et ses joueurs et qu'il mettra tout en œuvre pour que les objectifs soient atteints. Pour rappel, Vincent Ponsot, directeur du football, s'est exprimé longuement à ce propos le 15 septembre dernier lors d'une interview, en renouvelant sa confiance au staff et en demandant également des résultats à l'ensemble du groupe avec des temps de passage à la trêve de la Coupe du Monde et à la mi-saison", peut-on lire.

Par ailleurs, l'OL affirme également qu'aucun joueur "ne se s'est plaint auprès de la direction de la tactique mise en place par Peter Bosz" et que le "choix de Thiago Mendes en défense centrale n'a jamais été remis en cause en interne".