Un nouvel entraîneur, mais pas de victoire pour le Cercle de Bruges en amical

Le Cercle doit très rapidement changer son fusil d'épaule.

Après un début de saison presque catastrophique - le Cercle occupe l'avant-dernière place avec six unités -, Dominik Thalhammer a été démis de ses fonctions et remplacé par Miron Muslic. Durant cette trêve internationale, l'ancien adjoint du Cercle a eu l'occasion de voir ses nouveaux joueurs à l'œuvre lors d'une rencontre amicale face à Heerenveen.

Déforcé en raison de ses six internationaux, le Cercle a été défait face à la formation néerlandaise, 1-0. Le seul et unique but de la partie a été inscrit depuis le point de penalty.

