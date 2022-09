Dessel Sport, bourreau de Virton en Coupe : "Nous espérons un grand nom au prochain tour"

Dessel Sport, pensionnaire de Nationale 1, a crée la surprise en éliminant Virton (Challenger Pro League) au cinquième tour de la Croky Cup (2-1).

Buteur décisif lors de la victoire de ses couleurs face à l'Excelsior Virton, Alessandro Cerigioni (ex-OHL, Waasland-Beveren et Lommel), était aux anges. "Ce doit être le but le plus important que j'ai jamais marqué pour Dessel", a-t-il déclaré à Gazet van Antwerpen.

Dessel a émergé en prolongations, alors que Virton avait ouvert le score à la demie-heure. "Nous n'avons certainement pas été excellents en première mi-temps", a reconnu Cerigioni. "Il y avait beaucoup de déchets dans notre jeu, mais nous avons très bien contenu Virton. Notre bloc était là et c'était très important."

"Nous avions vraiment besoin de ce résultat. C'est incroyablement gratifiant. La semaine prochaine, nous serons dans le pot avec toutes les grandes équipes et nous espérons bien sûr une grande et belle affiche."