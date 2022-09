🎥 4 expulsions, un coup de boule : France - Pologne en U18 arrêté à la 77e

Dans le cadre du tournoi Lafarge, compétition internationale disputée à Limoges par des équipes U18, la France affrontait la Pologne. La victoire finale se disputait entre les deux formations, qui avaient disposé toutes deux de l'Estonie et de l'Ecosse.

Alors que le score indiquait 2 buts partout, la France a écopé de deux cartons rouges en début de seconde mi-temps. La Pologne a alors pris l'avantage. Mais la rencontre a pris un tournant dramatique lorsque deux jeunes Français ont été expulsés à leur tour. Le réglement indiquant qu'une rencontre ne pouvant être poursuivie si au moins l'une des deux équipes se voit être réduite à 7, l'arbitre a sifflé la fin du match.

Une bien triste fin de tournoi pour les Bleuets...

France Vs Pologne U18 Match arrêté la France était à 8 contre 11 et maintenant à 7 sur ce coup de tête.

Les 2 joueurs de Monaco Ben Seghir et Olmeta n’ont pas été expulsés et Benama n’est pas rentré pic.twitter.com/I067ReI5G4