Amadou Onana, une option très intéressante au milieu de terrain pour les Diables

Surprise de Martinez au coup d'envoi, Amadou Onana a rendu une copie très intéressante. Au point de devenir un titulaire en puissance ?

Roberto Martinez avait donc opté pour une option surprenante au milieu de terrain aux Pays-Bas : exit Youri Tielemans, place à Amadou Onana. Le milieu de terrain d'Everton a joué dans un rôle hybride, sorte de box-to-box (son rôle favori et celui dans lequel Frank Lampard le voit) qui a rayonné un peu partout sur le terrain. Pour quel résultat ? Il y a à boire et à manger dans le match d'Amadou.

Sur le plan offensif, Onana a failli être décisif très tôt dans le match : brillamment servi par Kevin De Bruyne, il élimine son vis-à-vis et sert idéalement Eden Hazard, qui manque sa reprise. En seconde période, c'est cette fois l'ex-Lillois lui-même qui force Pasveer à un bel arrêt à bout portant. "J'essaie d'amener quelque chose offensivement et je crois l'avoir bien fait. C'est aussi ce que le coach me demande", reconnaît Amadou Onana après le match. "Espérons que ça rentre la prochaine fois".

Un chien fou qui manquait aux Diables

Le style d'Onana fait qu'il ne passe pas inaperçu. À grandes enjambées, il récupère des ballons, en perd, perd parfois ceux qu'il récupère, récupère souventceux qu'il perd. Généreux dans l'effort, il a des allures de chien fou, qu'on peut constater parfois avec Everton également. "Je crois que c'est normal, il est jeune, il veut se montrer", sourit Axel Witsel. "C'est un joueur dont on aura besoin dans le groupe". Un nouveau Fellaini ?

© photonews

"Ce sont deux styles différents, Amadou est plus à l'aise avec le ballon, mais il peut amener beaucoup à l'avenir. Malgré sa fougue, il est très à l'écoute et une vraie culture tactique", conclut son compère au milieu.

Choisir Onana au lieu de Tielemans dans le milieu du jeu, c'est donc opter pour un peu de folie et peut-être y perdre en équilibre, en prenant des risques. Ce qui a parfois manqué aux Diables Rouges depuis 2018. Reste à voir si Amadou Onana peut débarquer au Qatar dans la peau d'un titulaire...