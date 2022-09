Ancien du Standard et de STVV, Patrice Van Kets est décédé

Triste nouvelle pour l'ancien joueur et entraîneur de notre championnat.

L'ancien joueur et entraîneur de football Patrick Van Kets est décédé à l'âge de 55 ans, a annoncé lundi Saint-Trond, club où il a été joueur de 1989 à 1992. Après avoir débuté sa carrière de joueur au RC Malines en 1983, Patrick Van Kets était passé à Saint-Trond en 1989. Il quittait les Canaris pour le Germinal Ekeren trois ans plus tard et après une saison au Kiel, il poursuivit sa carrière en France (Le Mans, Niort, Ajaccio, RC Paris, Red Star et Albi).

Après sa carrière de joueur, Patrick Van Kets était devenu entraîneur, notamment en charge de Porto Vecchio en France, des U21 du Standard. Il a aussi été adjoint à Saint-Trond et Waasland-Beveren.