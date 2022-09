La France battue, Griezmann positive: "Ca nous fait du bien..."

Les Bleus sont passés totalement à côté de cette Ligue des Nations dont ils étaient les tenants du titre, avec seulement une victoire.

Pour le dernier match de l'équipe de France avant la Coupe du monde 2022, les hommes de Didier Deschamps ont chuté sur la pelouse du Danemark (0-2) dimanche en Ligue des Nations. Un revers qui va faire du bien aux Bleus selon l'attaquant tricolore Antoine Griezmann (31 ans, 110 sélections et 42 buts).

"Je pense qu'on a fait 30 bonnes premières minutes. Après, on a eu d'énormes problèmes sur les corners qu'on n'a pas pu régler. On prend ce but qui nous fait mal. Ils sont venus nous chercher. On n'avait pas la confiance pour ressortir de derrière. On n'a pas été efficaces. Le coach veut voir les joueurs, on ne va pas dire que c'est la faute des changements. Peu importe les joueurs, c'est la mentalité, il faut gagner les duels. Devant, on a été un peu timides. Ça nous fait du bien avant la Coupe du monde. Inquiet ? Pas du tout. On a le groupe et le coach pour viser très haut donc à nous de travailler, tout mettre en place pour la Coupe du monde. On sait qu'en Europe, peu importe contre qui tu joues, c'est toujours compliqué. A nous de travailler et d'arriver prêts pour la Coupe du monde", a analysé le joueur de l'Atletico Madrid face à la presse.