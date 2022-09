Les cotes des Diables : le malaise Hazard, Witsel au-dessus du lot

Les Diables Rouges s'inclinent donc pour conclure leur campagne de Nations League. Tout n'était pas à jeter dans cette rencontre, mais certains vont devoir se remettre en question.

Thibaut Courtois : 7

Il n'a pas eu à sortir de grand arrêt, mais a tout de même été forcé de s'employer dès le début de la seconde période, notamment devant Dumfries. Sur le but, il le reconnaît lui-même, il est gêné...de manière tout à fait licite, et aurait donc peut-être pu mieux faire en allant au-devant du ballon. L'un dans l'autre, un match solide.

Jan Vertonghen : 4

Peut-être l'un de ses moins bons matchs récents. Vertonghen a paru complètement dépassé lors des accélérations de ses ailiers, forçant Alderweireld à faire un vrai travail de déménageur. Pour la première fois depuis longtemps, Vertonghen a fait son âge.

Jan Vertonghen - Vincent Janssen

Toby Alderweireld : 7

Il a dû tout faire tout seul ou presque en défense, et l'a globalement bien fait. Toby était un peu au four et au moulin, terminant la rencontre dans le rouge et débordé à son tour. Sa qualité de relance reste inégalée en sélection.

Zeno Debast : 5

Faut-il accabler un gamin de 18 ans, qui n'aurait peut-être pas dû être titulaire deux fois de suite ? Certainement pas. Mais Debast s'incline une seconde fois en autant de rencontres pour autant de buts qu'on peut qualifier de "pour sa pomme". Il a également paru moins à l'aise balle au pied que contre le Pays de Galles.

Axel Witsel : 7,5

Quel match d'Axel. Vrai patron au milieu, il a récupéré un nombre incalculable de ballons et même réalisé quelques belles transmissions vers l'avant. Il semblait libéré par la présence d'Onana à ses côtés.

© photonews

Amadou Onana : 7

Le médian d'Everton a un style qui fait que tous ses gestes sont vus et analysés. Un côté chien fou, des pertes de balle, des décisions à améliorer - mais quel volume, quel impact dans le jeu. Onana amène peut-être la folie qui fait défaut quand Tielemans est titulaire, et les Diables y perdent alors en équilibre ce qu'ils gagnent en puissance. Un profil unique.

Kevin De Bruyne : 5,5

Contre le Pays de Galles, on l'a compris : dès que KDB a envie d'accélérer, le temps s'arrête autour de lui, et il décide du match. À Amsterdam, De Bruyne n'a pas décidé de grand chose. L'un ou l'autre geste par ci par là, comme cette ouverture vers Onana tôt dans le match. Extinction des feux par après.

Eden Hazard : 4,5

On était surpris de le voir reprendre après la mi-temps. Hazard, encourageant contre le Pays de Galles, était inquiétant ce dimanche. Le temps s'arrêtait autour de lui aussi quand il touchait le ballon - mais pas dans le bon sens du terme. Il y aura des jours avec et des jours sans avec l'Eden nouveau, c'était un jour sans.

Timothy Castagne : 6,5

Un bel apport offensif, même s'il manque le dernier geste. Derrière, c'était parfois plus compliqué, mais Castagne n'a ni inquiété, ni impressionné.

Thomas Meunier : 5

Même chose que Castagne...sans l'apport offensif. Résultat : remplacé à la mi-temps après une prestation franchement moyenne.

Michy Batshuayi : 5

Du mouvement, des tentatives de combinaison, une frappe au but. Ne méritait peut-être pas de sortir à la mi-temps, car il n'était pas le plus médiocre du lot. On aimerait le voir combiner avec Charles De Ketelaere.