Virgil Van Dijk : "Nous n'avons pas fait un grand match, mais nous avons joué contre l'une des meilleures équipes du monde"

Le défenseur central de Liverpool n'est pas satisfait de l'intégralité de ce qui a été proposé par son équipe, mais l'essentiel est assuré face à "l'une des meilleures équipes du monde".

Victoire importante pour les Pays-Bas hier soir, qui confirment leur bonne dynamique depuis l'arrivée de Louis Van Gaal. Après la rencontre, Virgil Van Dijk était naturellement satisfait, même si tout n'est pas encore parfait du côté des Oranje.

"Cela donne une sensation agréable de nous qualifier, même si nous aurions pu mieux jouer. Il ne faut pas oublier que nous avons joué contre la Belgique, une des meilleures équipes du monde."

Par rapport à la rencontre aller, nos Diables ont changé leur fusil d'épaule, en proposant un système de losange au milieu de terrain. "Oui, ils ont analysé la rencontre. Il y avait beaucoup de mouvements dans l'équipe et ils ont tenté d'étirer nos lignes défensives. Nous avons dû beaucoup courir, mais nous prenons les trois points et c'est le plus important."

Dans moins de deux mois, les Oranje partiront en confiance au Qatar. En effet, Van Dijk et ses coéquipiers n'ont plus connu la défaite depuis que Louis Van Gaal a pris les rênes de la sélection, au mois de juin 2021. "Nous avons un bon feeling. Face à la Belgique, nous gardons le zéro derrière et nous parvenons à l'emporter. Il faut prier pour que cela reste ainsi. J'espère que cette Coupe du Monde sera spéciale pour nous" conclut le défenseur de Liverpool après la rencontre.