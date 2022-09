Paolo Maldini défend De Ketelaere : "Il a encore besoin de temps"

Transfert phare de l'AC Milan cet été, le jeune Diable Rouge n'a pas encore explosé. Le dirigeant rossonero Paolo Maldini a logiquement prôné la patience.

"Nous ne choisissons pas de faire venir des footballeurs médiocres, mais des joueurs avec beaucoup de potentiel. Et il rentre parfaitement dans cette catégorie", a déclaré Paolo Maldini pour La Gazzetta Dello Sport à propos de Charles De Ketelaere (9 matchs et 1 assist cette saison).

La légende du Milan AC croit bien entendu en CDK, qui concentre énormément d'attentes malgré ses 21 printemps. "Il a encore besoin de temps, même si nos supporters et les journaux ne sont pas patients", a-t-il affirmé, avant de lancer une bien flatteuse comparaison pour le Diable Rouge. "N'oublions pas que quelqu'un comme Michel Platini n'a pas du tout brillé lors de ses six premiers mois à la Juventus et a ensuite tout gagné avec eux."

"Charles est encore trop jeune pour assumer autant de responsabilités dans une équipe comme la nôtre. Nous devons voir qu'il peut trouver le bon équilibre et nous n'avons absolument aucun doute sur lui."