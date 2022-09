Ramires (ex-Chelsea) met un terme à sa carrière

Une nouvelle peu surprenante puisque l'ancien joueur de Chelsea était sans club depuis fin novembre 2020 et son départ de Palmeiras.

Ramires (35 ans) a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière professionnelle sur son compte Instagram.

Le médian brésilien s'était llustré du côté de Benfica sur la scène européenne avant de rejoindre Chelsea où il évolue entre 2010 et 2016. Chez les Blues, il remporte une Ligue des Champions en 2012, une Europa League en 2013 et une Premier League en 2015. Avec la sélection brésilienne, il a porté le maillot de la Seleçao à 51 reprises (4 buts) pour deux participations en Coupe du monde (2010 et 2014) et une Coupe des confédérations remportée en 2009.

"Après un temps de réflexion, je voudrais annoncer que j'ai décidé de mettre officiellement fin à ma carrière de footballeur professionnel. En ce moment, je ne peux que remercier Dieu de m'avoir permis et conduit aux plus hauts niveaux que le sport peut offrir. Un grand merci aussi à tous les clubs par lesquels je suis passé (...), je vous porterai toujours vous et vos fans dans mon cœur. Merci également à l'équipe nationale brésilienne de football pour m'avoir donné le plaisir de participer à deux Coupes du monde, ce qui a été la réalisation d'un rêve", a déclaré le milieu de terrain brésilien.