Un néo-Diable, Verschaeren qui brille, du rythme pour Diawara...le bilan international d'Anderlecht

Anderlecht comptait de nombreux internationaux, notamment en équipes de jeunes, durant la trêve. Ils reviennent gonflés à bloc.

Des Diables aux U19, fortunes diverses pour Neerpede

Avec les Diables Rouges, tout a déjà été dit concernant les débuts de Zeno Debast, titulaire lors des deux rencontres de Ligue des Nations. Un beau cadeau de la part de Roberto Martinez, qui n'a pas plu à tout le monde. Debast n'a pas démérité, mais se fait il est vrai avoir sur le but de Kieffer Moore et sur celui de Virgil Van Dijk - deux des meilleurs joueurs de tête d'Europe. Nul doute que malgré ça, il reviendra à Anderlecht avec le sourire. Jan Vertonghen, lui, est resté titulaire malgré son arrivée en D1A. Il n'a cependant pas brillé.

© photonews

Avec les U19, Mario Stroeykens a connu une semaine contrastée : capitaine des joueurs de Thierry Siquet, il a marqué face à l'Albanie (3-1)...et a été expulsé contre l'Espagne pour une faute franchement légère. Noah Sadiki était lui aussi titulaire (un but) contre l'Albanie avant de monter au jeu contre l'Espagne. À l'inverse, Julien Duranville est monté au jeu contre l'Albanie et a débuté face à l'Espagne. Enfin, en U21, la Neerpede connection a bien fonctionné : Yari Verschaeren était titulaire face aux Pays-Bas et à la France, et a été servi par son ex-équipier Doku pour marquer face aux Bleuets. De quoi prendre la confiance qui lui fait défaut en club. Marco Kana n'a pas joué.

Esposito, Arnstad et Silva jouent en U21

Côté équipes de jeunes également, Sebastiano Esposito est rentré à la mi-temps pour les U21 italiens contre l'Angleterre (défaite 0-2), et était ensuite titulaire face au Japon (1-1), disputant 63 minutes (le site officiel du RSC Anderlecht mentionne 26 minutes, mais il s'agit d'une erreur, comme le rapporte le site de la fédération italienne). Kristian Arnstad a joué 2x90 minutes avec les U21 norvégiens contre la Suisse (victoire 3-2) puis face à l'Espagne (défaite 0-3). Fabio Silva est rentré à la pause lors de la large victoire des U21 portugais contre la Géorgie (4-1).

Enfin, notons que le latéral gauche arrivé du Barça B Moussa Ndiaye, qui joue actuellement avec le RSCA Futures, a grappillé du temps de jeu et du rythme avec les U23 du Sénégal : il était titulaire lors des deux matchs amicaux face au Maroc (victoires 0-4, 90min de jeu, et 1-3, 80min).

Du rythme pour Amadou Diawara, Murillo titulaire

Arrivé à Anderlecht en grand manque de rythme, Amadou Diawara a pu en obtenir en sélection : le milieu de terrain était titulaire avec la Guinée, disputant 60 minutes contre l'Algérie (défaite 1-0), puis 82 face à la Côte d'Ivoire. Amir Murillo reste un cadre avec le Panama, et a même marqué lors de la victoire à Bahreïn (0-2). Nilson Angulo est quant à lui monté au jeu lors des deux matchs amicaux de l'Équateur, face à l'Arabie Saoudite (0-0, 25 minutes) et au Japon (0-0, 15 minutes).