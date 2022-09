Le Qatar réagit au maillot révélé par le Danemark

L'équipementier du Danemark, Hummel, a révélé des maillots sobres pour la Coupe du Monde 2022, dont un troisième maillot noir en signe de deuil. Une réaction aux nombreux décès d'ouvriers sur les chantiers du Qatar.

Suite à ces accusations, le comité organisationnel de la Coupe du Monde 2022 a tenu à réagir, via le New York Times. Un communiqué a été publié afin de réagir à ce maillot noir réalisé par Hummel, l'équipementier de la sélection danoise. "Nous avons travaillé avec le gouvernement qatarien afin de nous assurer que cette compétition laisse un héritage social durable (...) nous contestons l'affirmation de Hummel selon laquelle ce tournoi aurait coûté la vie à des milliers de personnes. Nous rejetons cette banalisation de notre véritable engagement à protéger la santé et la sécurité des 30.000 travailleurs ayant construit les stades".