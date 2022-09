Le RSC Anderlecht présente une histoire audio à destination des écoles

Le Sporting d'Anderlecht a dévoilé cette semaine son livre de recherches et histoire audio "Fromage", en collaboration avec Het Geluidshuis.

L'auteur de ce livre, intitulé "Fromage", a présenté ce mercredi son ouvrage au sein de l'école primaire De Groene School, à Anderlecht. Il était accompagné des kets de Neerpede et membres de l'équipe A du RSC Anderlecht, Marco Kana et Anouar Aït El Hadj. Le livre audio sera tiré à 1500 exemplaires et envoyé à plus de 500 écoles primaires néerlandophones et francophones de Bruxelles et ses environs, annonce le club.

Le Sporting d'Anderlecht explique à ce sujet :

"Dans Fromage, la timide souris Hamza - passionnée de football - réalise ses rêves après avoir rencontré le coriace léopard Zora - joueur vedette des Mauve et Blanc - dans la fromagerie de sa mère. Fromage est une histoire sur la façon d’obtenir et de saisir des opportunités. Le fait de vivre dans une grande ville. De développer un talent. De défendre ses intérêts. Et d’être fier de ses origines. Autant de thèmes qui tiennent vraiment à cœur au RSC Anderlecht.

"L'histoire présente de nombreuses similitudes avec l'univers de nos nombreux jeunes joueurs à Neerpede. Neerpede est par excellence l'environnement le plus fertile pour le développement de talents. Et ce talent est ici incroyablement diversifié. Chacun a son histoire unique avec le football comme langage universel. Avec cette histoire audio, le club veut propager ses valeurs d’inclusion tant au sein qu’au-delà du football", déclare Tim Borguet, directeur marketing du RSC Anderlecht.".