Officiel : Simon Mignolet prolonge au Club de Bruges

Grande nouvelle du côté du Club de Bruges : Simon Mignolet (34 ans) a officiellement prolongé son contrat ce jeudi. Le Diable Rouge (35 sélections) est ainsi lié aux Blauw en Zwart jusqu'en 2026.

Recruté en 2019 pour 7 millions en provenance de Liverpool, Mignolet confirme encore ses grandes qualités. Il a été l'un des grands artisans des récents succès brugeois, notamment la saison dernière où il avait réalisé des Play-offs dantesques. Il compte actuellement 152 matchs avec le Club de Bruges.

Grateful for the past, excited for the future. ✍️🧱 #Simon2026 pic.twitter.com/O7BzrvbzXy