Notre homme du match : la vivacité de Bernier a fait la différence

Il ne s'est pas montré décisif dans les statistiques, mais l'avant sérésien était le joueur le plus en vue ce vendredi soir.

Ce vendredi soir, le RFC Seraing a créé la surprise et s'est imposé sur la pelouse du Standard de Liège. S'il ne s'est pas montré décisif statistiquement parlant, Antoine Bernier était le joueur le plus en vue sur la pelouse de Sclessin.

Durant l'intégralité de la rencontre, ses décrochages et sa vivacité auront posé beaucoup de problèmes à des Rouches amorphes, tant défensivement qu'offensivement. Lors des contre-attaques menées par les siens, le joueur de 25 ans s'est rendu disponible et a très généralement fait bon usage du ballon. Le bon dribble ou la bonne passe, tout y était ce soir pour l'ancien joueur du RSC Anderlecht et du Royal Antwerp. Son centre de gravité très bas et son agilité avec le ballon, expliqués par sa taille d'1 mètre 70 seulement, mirent souvent à défaut l'arrière garde des Rouches.

Capable de remporter son duel technique avec facilité, Antoine Bernier a aussi été l'auteur de plusieurs centres menaçants en direction de Marius Mouandilmadji. Ses appels de balle tranchants, son excellente qualité de passe et sa faculté à orienter le ballon dès sa première touche de balle ont été utilisées dans l'ensemble des attaques du RFC Seraing, avec succès. Il est notre homme du match de ce derby liégeois.