Officiel: Brandon Mechele prolonge aussi au Club de Bruges

Deux jours après celle de Simon Mignolet.

Pour Brandon Mechele, l'histoire au Club Brugge n'est pas terminée. Le Blauw-Zwart aurait pu partir cet été, mais il a décidé de rester. Il a également signé un contrat jusqu'à la mi-2025.

Le Club Brugge lui-même l'a annoncé par voie officielle. Plus tôt, Hans Vanaken avait prolongé son contrat à Blauw-Zwart et cette semaine, Simon Mignolet a fait de même. Maintenant, Mechele, 29 ans, suivra et restera avec Blauw-Zwart jusqu'en2025.

New FIFA? First things first. 🎮✍🏼 #Brandon2025 pic.twitter.com/jp7LZUSTTX

— Club Brugge KV (@ClubBrugge) September 30, 2022