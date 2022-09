Vincent Janssen ou Brian Brobbey ? Louis Van Gaal doit faire un choix

Les places seront chères dans la sélection néerlandaise.

Les places seront chères dans la sélection néerlandaise. Dans le compartiment offensif, Vincent Janssen se bat pour sa place au Qatar face à Brian Brobbey, jeune attaquant de 20 ans évoluant à l'Ajax Amsterdam. Le joueur de l'Antwerp s'est bien comporté contre la Pologne, mais il était pratiquement invisible contre les Diables Rouges, a fait remarquer Arnold Mühren - ancien joueur de Manchester United et de l'Ajax Amsterdam, international néerlandais à 23 reprises - dans De Telegraaf.

"Il a tenu le ballon à quelques reprises, mais il ne s'est pas montré très menaçant. Il est meilleur avec un homme dans son dos, comme c'était le cas contre la Pologne. Dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'il avait montré trop peu de choses contre la Belgique."

Pour le poste d'attaquant, il ne reste plus qu'une place de disponible, les places de Memphis Depay et de Wout Weghorst semblant sécurisées. "Ce sont des attaquants du même style, qui savent garder un ballon, mais je pense que Brobbey a plus de qualités footballistiques et de vitesse de pointe. De toute manière, ce seront les performances en club qui décideront de l'attribution de cette place. Ce sont deux mois intéressants" conclut Mühren.